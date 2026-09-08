В Кремле отказались принимать во внимание требование Токио демонтировать в Хабаровске памятник Победы в войне с милитаристской Японией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия помнит о японском милитаризме и победе над ним.

«Трудно сказать, что помнят в Токио, но мы не забыли. О действительно японском милитаризме не забыли, о той победе», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также обратил внимание на то, как в Японии проходят памятные мероприятия в годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. По его словам, японское руководство не вспоминает о роли США.

«Мы, например, с изумлением отмечаем, что, когда проходят траурные мемориальные мероприятия по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает про США — единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие», — заявил Песков.

На этом фоне требования Токио о демонтаже памятника в Хабаровске российская сторона учитывать не намерена, следует из слов представителя Кремля.

Ранее на памятной церемонии в Нагасаки мэр города Сиро Судзуки прямо назвал США государством, применившим атомное оружие против города. Мероприятие прошло в день 81-й годовщины бомбардировки. В своей речи глава Нагасаки подчеркнул, что трагедия произошла 9 августа 1945 года.