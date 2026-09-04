Германия выдвинула претензии Москве из-за ситуации с беспилотником в аэропорту Лейпцига, но при этом хранит молчание касательно Украины и подрыва газопроводов «Северный поток». Такую позицию озвучил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что российская сторона обратила внимание на голословные заявления Берлина. По его словам, эти претензии не имеют под собой никакой убедительной доказательной базы.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента указал на двойные стандарты в поведении немецких властей. Он напомнил, что ранее были практически задержаны лица, причастные к взрывам на «Северных потоках», однако реакции со стороны ФРГ не последовало.

Песков подчеркнул, что от главы МВД Германии не прозвучало ни одного слова в адрес Киева по этому поводу. В сложившихся обстоятельствах позиция Берлина выглядит крайне неубедительной.

Представитель Кремля дал понять, что Москва не принимает подобные обвинения и считает их несостоятельными.

Напомним, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции прогремела серия подводных взрывов, разрушивших три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Инцидент квалифицировали как акт международного терроризма: он вызвал масштабную утечку газа и полностью остановил стратегический маршрут поставок топлива из России в Германию.

Несмотря на длительное расследование, которое вели Германия, Дания и Швеция, официальные заказчики диверсии так и не были установлены. Основной версией остаётся причастность проукраинских сил, которые могли действовать при негласной поддержке западных спецслужб, тогда как Москва возлагает ответственность на США и Великобританию. Подрыв газопроводов, усугубивший энергетический кризис в ЕС, до сих пор считается одной из главных нераскрытых геополитических загадок последних лет.