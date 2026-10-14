Песков назвал газетным шумом сообщения о новых мирных инициативах США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал циркулирующие в зарубежной прессе сообщения о якобы подготовленных Вашингтоном новых инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, поступали ли подобные документы в Москву, существует ли реальная почва для диалога и от каких факторов сейчас зависит возможный визит американских переговорщиков в Россию на фоне дискуссий о финансировании Киева.

«Много идёт газетного шума насчёт этого всего. Очень многое в этом шуме не соответствует действительности, является вымыслом», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Таким образом, в администрации президента призвали не доверять многочисленным публикациям западных медиа, которые пытаются выдать спекуляции и неподтвержденные сценарии за реальные дипломатические процессы. На данный момент конкретных оснований для обсуждения подобных информационных вбросов в Москве не видят.

Ранее сообщалось, что США и европейские страны продвигаются к выработке совместного предложения по урегулированию конфликта на Украине, которое может предусматривать экономические стимулы и гарантии безопасности для Киева, а также финансовые выгоды для Москвы. По данным The Washington Post, предложение включает четыре основных компонента.