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Опубликовано 14 октября, 12:51

Песков назвал газетным шумом сообщения о новых мирных инициативах США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал циркулирующие в зарубежной прессе сообщения о якобы подготовленных Вашингтоном новых инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, поступали ли подобные документы в Москву, существует ли реальная почва для диалога и от каких факторов сейчас зависит возможный визит американских переговорщиков в Россию на фоне дискуссий о финансировании Киева.

«Много идёт газетного шума насчёт этого всего. Очень многое в этом шуме не соответствует действительности, является вымыслом», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Таким образом, в администрации президента призвали не доверять многочисленным публикациям западных медиа, которые пытаются выдать спекуляции и неподтвержденные сценарии за реальные дипломатические процессы. На данный момент конкретных оснований для обсуждения подобных информационных вбросов в Москве не видят.

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Ранее сообщалось, что США и европейские страны продвигаются к выработке совместного предложения по урегулированию конфликта на Украине, которое может предусматривать экономические стимулы и гарантии безопасности для Киева, а также финансовые выгоды для Москвы. По данным The Washington Post, предложение включает четыре основных компонента.

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Оксана Попова
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