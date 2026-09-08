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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:01

Песков назвал Индию стратегическим партнёром России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Индия остаётся стратегическим партнёром России, а Москва рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с Нью-Дели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

По его словам, страны уже добились значительных результатов в различных сферах. В частности, растёт объём расчётов между российскими и индийскими компаниями в национальных валютах.

Песков отметил, что представители бизнеса осваивают такой формат платежей и намерены продолжать развитие экономического взаимодействия между двумя странами.

Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии 12–13 сентября
Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии 12–13 сентября

Напомним, Владимир Путин в ближайшие дни отправится с официальным визитом в Нью-Дели, где примет участие в саммите БРИКС и предусмотренных его программой мероприятиях. Также лидер РФ проведёт встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Дарья Денисова
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