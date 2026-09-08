Песков назвал Индию стратегическим партнёром России

Индия остаётся стратегическим партнёром России, а Москва рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с Нью-Дели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

По его словам, страны уже добились значительных результатов в различных сферах. В частности, растёт объём расчётов между российскими и индийскими компаниями в национальных валютах.

Песков отметил, что представители бизнеса осваивают такой формат платежей и намерены продолжать развитие экономического взаимодействия между двумя странами.

Напомним, Владимир Путин в ближайшие дни отправится с официальным визитом в Нью-Дели, где примет участие в саммите БРИКС и предусмотренных его программой мероприятиях. Также лидер РФ проведёт встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.