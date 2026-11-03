Россия считает принцип неделимости безопасности ключевым условием урегулирования украинского конфликта. При обсуждении возможных гарантий интересы всех сторон должны учитываться на равных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, вопросы безопасности обязательно станут частью переговорного процесса. При этом Москва настаивает, что соответствующие гарантии не могут предоставляться исключительно одной стороне.

«Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что российская позиция основывается на недопустимости укрепления безопасности одного государства за счёт другого.

«Вы знаете, что тема неделимости безопасности — это краеугольный камень нашей позиции. То есть безопасность одного государства не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны», — заявил пресс-секретарь президента.

При этом Песков отказался раскрывать возможные детали будущих договорённостей. По его словам, конкретные условия должны обсуждаться в закрытом формате переговоров.