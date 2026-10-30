Песков назвал очень деструктивными попытки Киева навредить интересам РФ в Африке
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Попытки Украины навредить интересам РФ в Африке являются «очень деструктивной деятельностью». Об этом газете «Известия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это вредит всей Африке. И интересам России тоже вредит, конечно. Это очень деструктивная деятельность», — подчеркнул Песков.
Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Киев предпринимает такие попытки. По словам представителя Кремля, Москва принимает ответные меры.