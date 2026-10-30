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Регион
Опубликовано 30 октября, 14:56

Песков назвал очень деструктивными попытки Киева навредить интересам РФ в Африке

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Попытки Украины навредить интересам РФ в Африке являются «очень деструктивной деятельностью». Об этом газете «Известия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это вредит всей Африке. И интересам России тоже вредит, конечно. Это очень деструктивная деятельность», — подчеркнул Песков.

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Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Киев предпринимает такие попытки. По словам представителя Кремля, Москва принимает ответные меры.

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Матвей Константинов
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