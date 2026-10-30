Песков назвал очень деструктивными попытки Киева навредить интересам РФ в Африке

Попытки Украины навредить интересам РФ в Африке являются «очень деструктивной деятельностью». Об этом газете «Известия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это вредит всей Африке. И интересам России тоже вредит, конечно. Это очень деструктивная деятельность», — подчеркнул Песков.