Заявления европейских политиков о возможных контактах с Россией остаются противоречивыми. Евросоюз пока не может чётко сформулировать свою позицию относительно диалога с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Буквально позавчера из Брюсселя было заявление, что, дескать, принято решение не идти на двусторонние контакты с Россией, потом было заявление, что идти, но на нейтральной территории. Европейцы пока затрудняются чётко сформулировать свою позицию», — отметил представитель Кремля.

19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей для обсуждения украинского урегулирования. Российская сторона намерена выяснить, с какими предложениями Европа готова подключиться к переговорному процессу.

Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией. В Брюсселе заявили о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности после прекращения огня на Украине и только в многостороннем формате.