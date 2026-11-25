Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помешал завершению конфликта на Украине ещё в 2022 году и с тех пор не изменил своей позиции. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение британского политика направить западные войска на Украину.

«Мы знаем Джонсона и знаем о его деструктивной роли. Это тот человек, который помешал войне остановиться в 2022 году. И сохраняет свой далеко не мирный настрой», — заявил представитель Кремля.

Накануне Джонсон в интервью Sky News выступил за размещение европейских военнослужащих на Украине ещё до заключения соглашения о прекращении огня. По его мнению, иностранные контингенты могли бы выполнять вспомогательные и логистические задачи вдали от линии фронта. Сам Джонсон ранее отрицал свою причастность к срыву мирных переговоров Москвы и Киева весной 2022 года, утверждая, что украинские власти якобы самостоятельно приняли решение продолжать боевые действия.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также раскритиковал инициативу Джонсона, обвинив его в провоцировании конфликта между Россией и НАТО.