Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывание главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о противостоянии с Россией как условии стабильности в Европе. Представитель Кремля оговорился, что его оценка верна, если слова министра переданы без искажений. Об этом он заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Я надеюсь, что это как-то вырвано из контекста и переврано», — сказал Песков. В противном случае, по его мнению, заявление свидетельствует о глубокой безграмотности его автора.