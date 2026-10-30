Песков назвал риторику стран Прибалтики истерически агрессивной
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Риторика стран Прибалтики в отношении РФ истерически агрессивна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это очевидно.
«То, что риторика у прибалтийских стран весьма и весьма агрессивная, — это очевидно. То, что она истерически агрессивна, — это тоже очевидно», — сказал он в комментарии ИС «Вести».
Ранее Дмитрий Песков рассказал о возможности привлечения стран Европы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, ЕС может подключиться к диалогу позднее.