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Регион
Опубликовано 30 октября, 14:49

Песков назвал риторику стран Прибалтики истерически агрессивной

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Риторика стран Прибалтики в отношении РФ истерически агрессивна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это очевидно.

«То, что риторика у прибалтийских стран весьма и весьма агрессивная, — это очевидно. То, что она истерически агрессивна, — это тоже очевидно», — сказал он в комментарии ИС «Вести».

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Ранее Дмитрий Песков рассказал о возможности привлечения стран Европы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, ЕС может подключиться к диалогу позднее.

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Матвей Константинов
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