Песков: Европа может подключиться к переговорам по Украине позднее
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Представители европейских стран могут потребоваться на одном из следующих этапов переговоров по украинскому урегулированию. Однако предметного обсуждения их подключения пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На первоначальном этапе переговоры предполагается провести в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины, сообщил представитель Кремля.
«На какой-то стадии — да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил», — сказал Песков в комментарии ИС «Вести».
Ранее Кремль уже сообщал, что участие представителей Европы в предстоящем трёхстороннем раунде не предусмотрено. При этом Песков не исключал их подключения к дальнейшим этапам обсуждений, в том числе при рассмотрении вопросов европейской безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что запланированные переговоры России, США и Украины должны пройти без европейских представителей. Песков тогда подчёркивал, что речь идёт именно о трёхстороннем формате, однако возможность участия других сторон в дальнейшем не исключается. Подробнее о формате предстоящих переговоров — в материале Life.ru.