Песков: Европа может подключиться к переговорам по Украине позднее

Представители европейских стран могут потребоваться на одном из следующих этапов переговоров по украинскому урегулированию. Однако предметного обсуждения их подключения пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На первоначальном этапе переговоры предполагается провести в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины, сообщил представитель Кремля.

«На какой-то стадии — да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил», — сказал Песков в комментарии ИС «Вести».

Ранее Кремль уже сообщал, что участие представителей Европы в предстоящем трёхстороннем раунде не предусмотрено. При этом Песков не исключал их подключения к дальнейшим этапам обсуждений, в том числе при рассмотрении вопросов европейской безопасности.