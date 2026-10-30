Трое за всю Европу: Кого США хотят позвать за стол переговоров по Украине

Франция, Германия и Великобритания могут получить право представлять европейские интересы на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Именно эти три государства считают наиболее вероятными участниками будущего дипломатического процесса Вашингтон и Киев. Однако такой вариант устраивает далеко не всех в Европе, где опасаются усиления разногласий между крупными и небольшими странами.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырёх европейских дипломатов. По информации газеты, американская и украинская стороны рассматривают так называемый формат E3, объединяющий Париж, Берлин и Лондон, как основной вариант европейского представительства.

Предполагается, что три государства смогут участвовать в обсуждении условий урегулирования конфликта. Однако передача им права выступать от имени всей Европы вызывает вопросы у других стран, которые опасаются оказаться отстранёнными от принятия важных решений.

Как рассказал один из собеседников издания, предварительная договорённость о таком составе европейской делегации была достигнута ещё в сентябре. Тогда спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев и обсудили с украинскими властями возможное участие Европы в будущих переговорах. При этом окончательной договорённости между европейскими государствами пока нет.

«На данный момент мы придерживаемся E3. В какой-то момент, в очень серьёзных переговорах — от них мы далеко — о членстве Украины в ЕС и снятии санкций, европейские институты должны будут участвовать», — заявил один из источников FT.