Европа переругалась из-за звонка Путину: Стёре ответил возмущённым соседям
Стёре опроверг обвинения в несогласованном с Европой звонке Путину
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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг обвинения в том, что его совместный с президентом Финляндии Александром Стуббом телефонный разговор с Владимиром Путиным не был согласован с европейскими союзниками. По словам политика, всех партнёров заранее предупредили о предстоящем контакте с Москвой, а после переговоров подробно ознакомили с их содержанием. Об этом сообщает норвежская газета VG.
Стёре также раскрыл неожиданную продолжительность разговора. Изначально на беседу с российским президентом отводилось всего 20 минут, однако она затянулась на полтора часа. Норвежский премьер назвал переговоры профессиональными и пояснил, что стороны смогли изложить свои позиции.
Глава правительства Норвегии отверг предположения о том, что прямой диалог с Москвой способен расколоть Европу. По его мнению, у Евросоюза за последние четыре года так и не появилось единого подхода к контактам с Россией.
«За четыре года у ЕС до сих пор не было ни единого послания, ни единого подхода. Мы не выступали от имени кого-либо, кроме самих себя», — заявил Стёре.
Политик объяснил необходимость переговоров интересами национальной безопасности. Норвегия имеет общую границу с Россией и обширные морские пространства, а протяжённость российско-финской границы составляет около 1300 километров. По словам Стёре, поддержание политических контактов с соседним государством не означает раскола среди европейцев.
Таким образом норвежский премьер ответил на критику главы правительства Дании Метте Фредериксен. Ранее она выразила недовольство самостоятельной инициативой Хельсинки и Осло, утверждая, что разговор не согласовывали с другими европейскими странами.
Сомнения высказал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он предупредил об опасности действий, способных нарушить единство Европы. При этом шведский политик признал, что пока не располагает полной информацией о содержании состоявшейся беседы, и не стал утверждать, что она уже привела к расколу.
Ранее Life.ru сообщал, что разговор 27 октября стал первым телефонным контактом Путина со Стуббом. С норвежским премьером российский президент до этого в последний раз общался 31 марта 2022 года. Инициатива нынешнего звонка принадлежала Хельсинки и Осло, а его подготовка стала продолжением дипломатических консультаций с участием американских и украинских представителей, состоявшихся 20 октября в Норвегии. По итогам беседы в Кремле сообщили, что Путин назвал полный учёт законных интересов России необходимым условием долгосрочного мира. Стороны также приветствовали возвращение Москвы, Вашингтона и Киева к трёхсторонним переговорам, которые планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что конкретная дата встречи пока не определена. После разговора с российским лидером Стубб и Стёре связались с Владимиром Зеленским, который поблагодарил их за дипломатическую инициативу.
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