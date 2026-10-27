Европа переругалась из-за звонка Путину: Стёре ответил возмущённым соседям

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг обвинения в том, что его совместный с президентом Финляндии Александром Стуббом телефонный разговор с Владимиром Путиным не был согласован с европейскими союзниками. По словам политика, всех партнёров заранее предупредили о предстоящем контакте с Москвой, а после переговоров подробно ознакомили с их содержанием. Об этом сообщает норвежская газета VG.

Стёре также раскрыл неожиданную продолжительность разговора. Изначально на беседу с российским президентом отводилось всего 20 минут, однако она затянулась на полтора часа. Норвежский премьер назвал переговоры профессиональными и пояснил, что стороны смогли изложить свои позиции.

Глава правительства Норвегии отверг предположения о том, что прямой диалог с Москвой способен расколоть Европу. По его мнению, у Евросоюза за последние четыре года так и не появилось единого подхода к контактам с Россией.

«За четыре года у ЕС до сих пор не было ни единого послания, ни единого подхода. Мы не выступали от имени кого-либо, кроме самих себя», — заявил Стёре.

Политик объяснил необходимость переговоров интересами национальной безопасности. Норвегия имеет общую границу с Россией и обширные морские пространства, а протяжённость российско-финской границы составляет около 1300 километров. По словам Стёре, поддержание политических контактов с соседним государством не означает раскола среди европейцев.

Таким образом норвежский премьер ответил на критику главы правительства Дании Метте Фредериксен. Ранее она выразила недовольство самостоятельной инициативой Хельсинки и Осло, утверждая, что разговор не согласовывали с другими европейскими странами.

Сомнения высказал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он предупредил об опасности действий, способных нарушить единство Европы. При этом шведский политик признал, что пока не располагает полной информацией о содержании состоявшейся беседы, и не стал утверждать, что она уже привела к расколу.