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Регион
Опубликовано 27 октября, 16:20

Зеленский поблагодарил лидеров Финляндии и Норвегии за звонок Путину

Обложка © YouTube / The Diary Of A CEO

Обложка © YouTube / The Diary Of A CEO

Владимир Зеленский поблагодарил президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом премьер Дании Метте Фредериксен выступила с критикой инициативы, поскольку её не согласовали с другими европейскими странами. О разнице в оценках сообщает датское агентство Ritzau.

После переговоров с российским президентом Стубб и Стёре связались с Зеленским и подробно рассказали о содержании беседы. Украинский политик положительно оценил их дипломатическую активность и поблагодарил за поддержку мирных усилий Киева.

«Благодарен за подробный брифинг и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнёрами мирных усилий», — написал Зеленский в соцсетях.

Совсем иначе на переговоры отреагировала глава датского правительства. Находясь в Хельсинки, Фредериксен выразила недовольство тем, что финский и норвежский лидеры самостоятельно вышли на контакт с Москвой. По её словам, подобные действия могут нарушить единство европейской позиции.

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Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Политики обсуждали украинский конфликт, дипломатические усилия по его завершению и региональную безопасность. При этом в Хельсинки подчеркнули, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы.

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Наталья Демьянова
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