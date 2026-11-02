В Кремле сочли понятным и целесообразным возможное участие России в Организации тюркских государств (ОТГ). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил инициативу казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, предложившего привлечь Москву к работе объединения. При этом официального приглашения российская сторона пока не получала.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля уточнил, что предложение президента Казахстана, скорее всего, станет одной из тем предстоящих контактов Москвы и Астаны.

«Насколько я понимаю, какого-то официального приглашения не было, но эта тема наверняка встанет в повестку дня наших контактов, в том числе с Астаной», — сообщил Песков.

Он напомнил, что Россия исторически связана с тюркским миром. На территории страны проживает множество народов тюркского происхождения, обладающих собственной культурой, языками и традициями.

По мнению пресс-секретаря президента, это делает сотрудничество с Организацией тюркских государств логичным направлением международного взаимодействия. При этом Песков отдельно подчеркнул, что речь должна идти об участии всей Российской Федерации, а не отдельных её субъектов.

«Поэтому, конечно, это было бы вполне понятно и целесообразно — естественно, участие РФ в такой организации. Именно участие не отдельных регионов РФ, а участие РФ в целом», — пояснил представитель Кремля.

Поводом для обсуждения стала инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученная 30 октября на саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Казахстанский лидер предложил рассмотреть возможность присоединения России к расширенному формату сотрудничества «ОТГ+» либо предоставить ей статус наблюдателя.

Токаев объяснил своё предложение многовековыми связями России с тюркскими народами. Он также напомнил о российском проекте «Алтай — колыбель тюркской цивилизации», который поддерживает Казахстан.

В Организацию тюркских государств входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр. Пока вопрос об участии России остаётся на стадии обсуждения, конкретные сроки его рассмотрения не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал российский Алтай историческим центром тюркского мира. Комментируя подаренную президенту Турции Реджепу Эрдогану карту тюркских государств, представитель Кремля обратил внимание на отсутствие обозначения Алтая. Песков, являющийся тюркологом по образованию, напомнил, что именно эта территория России считается одним из исторических центров происхождения тюркских народов.