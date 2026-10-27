Песков назвал важным решение соседних Финляндии и Норвегии говорить с РФ

Прямой диалог с Финляндией и Норвегией имеет особое значение для России, поскольку обе страны являются её соседями. Поэтому в Кремле положительно восприняли инициативу их руководителей связаться с Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу.

По словам представителя Кремля, непосредственное общение позволяет политикам узнавать позиции друг друга без посредников и избегать возможных искажений при передаче информации.

«Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», — подчеркнул Песков.

Телефонные переговоры состоялись 27 октября по инициативе президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Политики обсудили с Путиным возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объяснил необходимость прямых переговоров тем, что канал связи с российским руководством не должен оставаться исключительно у США. Как писал Life.ru, политик считает важным участие европейских стран, особенно соседей России, в обсуждении вопросов безопасности. По его словам, Хельсинки и Осло должны самостоятельно представлять свои интересы в диалоге с Москвой. При этом Норвегия продолжает поддерживать Украину и участвовать в консультациях с западными партнёрами.