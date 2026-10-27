Не только Вашингтону говорить с Москвой: Стёре объяснил звонок Путину
Стёре: Не только США должны иметь канал связи с руководством России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Не только США должны иметь прямой канал связи с российским руководством. Европейским государствам, особенно соседям России, необходимо самостоятельно отстаивать свои интересы через диалог с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в беседе с телерадиокомпанией NRK.
«Во времена, в которые мы живём, дело не может обстоять так, чтобы только у американцев был канал общения с российским руководством», — подчеркнул норвежский премьер.
По словам Стёре, Норвегия и Финляндия несут ответственность за защиту собственных интересов как соседние с Россией государства. Именно этим он объяснил совместное решение с президентом Финляндии Александером Стуббом позвонить Владимиру Путину 27 октября.
20 октября в Осло прошли консультации представителей США, Украины и европейских стран, которые Стёре назвал конструктивными. Участники обсуждали территориальные вопросы, гарантии безопасности и возможные условия урегулирования конфликта. На следующий день спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, а затем вернулся в Норвегию, чтобы обсудить итоги переговоров со Стёре. Уже 27 октября норвежский премьер и президент Финляндии по собственной инициативе связались с российским лидером, предварительно согласовав действия с Киевом. Во время беседы Путин подчеркнул, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта возможно только при полном учёте законных интересов России.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.