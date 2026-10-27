Не только Вашингтону говорить с Москвой: Стёре объяснил звонок Путину

Не только США должны иметь прямой канал связи с российским руководством. Европейским государствам, особенно соседям России, необходимо самостоятельно отстаивать свои интересы через диалог с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в беседе с телерадиокомпанией NRK.

«Во времена, в которые мы живём, дело не может обстоять так, чтобы только у американцев был канал общения с российским руководством», — подчеркнул норвежский премьер.

По словам Стёре, Норвегия и Финляндия несут ответственность за защиту собственных интересов как соседние с Россией государства. Именно этим он объяснил совместное решение с президентом Финляндии Александером Стуббом позвонить Владимиру Путину 27 октября.