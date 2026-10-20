Пресс-секретарь президента РФ высказался по поводу контактов главы государства с представителями Вашингтона. Официальная Москва считает прямое взаимодействие с американскими переговорщиками необходимым элементом текущей дипломатии.

В Кремле подчеркнули конструктивный характер подобных консультаций. По словам представителя российских властей, диалог на высшем уровне неизменно отличается серьезной проработкой ключевых вопросов.

«Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательные», — указал спикер главы государства, и добавил, что Россия ценит эти усилия.

Несмотря на общее геополитическое напряжение, закрытый рабочий формат взаимодействия между столицами продолжает функционировать. Стороны используют этот канал для оперативного обсуждения наиболее критических тем международной повестки.

Дальнейшее развитие таких контактов показывает стремление Москвы сохранять каналы связи с заокеанскими визави. Регулярность подобных раундов свидетельствует о попытках выработать прагматичный подход к решению накопившихся противоречий.

Напомним, 20 октября в Осло запланированы переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединится дистанционно. Встречу организовали Норвегия и Финляндия по просьбе Киева. Главная цель — выработать мирные предложения для дальнейшего обсуждения с Россией. По информации Axios, после переговоров Уиткофф намерен посетить Москву и представить разработанные инициативы президенту РФ Владимиру Путину. Встреча проходит на фоне разногласий Вашингтона и Киева по вопросам ударов по российским НПЗ, военной помощи и обмена разведданными.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предложил Зеленскому передать ведение мирных переговоров другому представителю Украины. Американский лидер выступил с таким заявлением 19 октября, вновь раскритиковав позицию Киева по урегулированию конфликта.