Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф использует формат челночной дипломатии для переговоров по украинскому урегулированию. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Американский представитель курсирует между участниками переговорного процесса, передавая предложения и обсуждая их с разными сторонами. После консультаций в Осло он прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным, а затем должен вернуться в норвежскую столицу. Зарубин поинтересовался у Пескова, можно ли считать такие поездки челночной дипломатией.

«Конечно, это подразумевает челночную дипломатию», — ответил представитель Кремля.

При этом дальнейшие контакты Москвы с американским посредником пока не согласованы.

«Я не знаю пока [будут ли новые контакты]. Давайте дождёмся результатов контактов здесь», — заявил Песков.

Челночная дипломатия — это формат международных переговоров, при котором посредник поочерёдно встречается с представителями конфликтующих сторон, передаёт их предложения и ответы, пытаясь найти компромисс. Такой подход используют, когда прямой диалог между участниками затруднён или невозможен. Посредник фактически курсирует между столицами, согласовывая условия возможных договорённостей.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает получить от американских переговорщиков информацию об их встречах с Киевом и европейскими представителями. По его словам, такие консультации позволяют сторонам обмениваться сигналами по важным вопросам, даже если прямого диалога между всеми участниками процесса нет.