Песков не подтвердил обращение «Бочкарей» по поводу активов Coca-Cola
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле не подтвердили информацию о возможной передаче российских активов бывшего производителя Coca-Cola под управление компании «Бочкари». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о соответствующем обращении, и подчеркнул, что служебная переписка не подлежит публичному обсуждению.
«Мне неизвестно, было ли такое обращение. Но даже если было, мы никогда внутреннюю, служебную, рабочую переписку не комментируем», — сказал представитель Кремля.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин передал во временное управление российские активы Japan Tobacco International. Соответствующий указ затронул, в частности, компанию «Петро», связанную с крупной табачной фабрикой в Санкт-Петербурге.
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