В Кремле не подтвердили информацию о возможной передаче российских активов бывшего производителя Coca-Cola под управление компании «Бочкари». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о соответствующем обращении, и подчеркнул, что служебная переписка не подлежит публичному обсуждению.

«Мне неизвестно, было ли такое обращение. Но даже если было, мы никогда внутреннюю, служебную, рабочую переписку не комментируем», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин передал во временное управление российские активы Japan Tobacco International. Соответствующий указ затронул, в частности, компанию «Петро», связанную с крупной табачной фабрикой в Санкт-Петербурге.