Песков не слышал, чтобы Зеленский отказывался от приезда в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал, чтобы Владимир Зеленский отказывался от возможной поездки в Москву. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о позиции украинской стороны по переговорам.

«Во-первых, Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал. Но он делает много заявлений на полях Генассамблеи в США», — сказал Песков.

Вопрос прозвучал после заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности Киева к полному и немедленному прекращению огня. Журналисты также напомнили представителю Кремля о недавнем резком ответе Зеленского на вопрос о возможном визите в российскую столицу.

Напомним, накануне Владимир Зеленский резко ответил российским журналистам на вопрос о возможной поездке в Москву. Инцидент произошёл на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке: после нескольких вопросов о визите в российскую столицу Зеленский по-русски бросил фразу «На ракете», сопроводив ответ нецензурной лексикой.