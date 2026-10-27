Песков не слышал о требовании Киева участвовать во встрече Путина, Си и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал о требовании Киева включить украинского представителя в возможную встречу лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

На брифинге журналист спросил, обсуждалось ли участие Украины в таком формате, сославшись на позицию Киева.

«А кто настаивает в Киеве? Я не слышал… Вы уточните», — ответил представитель Кремля.

Ранее в ООН поддержали идею трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, при благоприятных обстоятельствах переговоры могут включить в программу ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Ни одна из трёх столиц предложенный формат не отвергла.