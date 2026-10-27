Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 12:25

Песков не слышал о требовании Киева участвовать во встрече Путина, Си и Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал о требовании Киева включить украинского представителя в возможную встречу лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

На брифинге журналист спросил, обсуждалось ли участие Украины в таком формате, сославшись на позицию Киева.

«А кто настаивает в Киеве? Я не слышал… Вы уточните», — ответил представитель Кремля.

Москва, Пекин и Вашингтон дали добро: Началась подготовка к саммиту Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Москва, Пекин и Вашингтон дали добро: Началась подготовка к саммиту Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Ранее в ООН поддержали идею трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, при благоприятных обстоятельствах переговоры могут включить в программу ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Ни одна из трёх столиц предложенный формат не отвергла.

Больше новостей о международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar