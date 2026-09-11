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Опубликовано 11 сентября, 06:00

Песков не стал комментировать капризы Токио из-за карты с российскими Курилами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления японских политиков о требовании пересмотреть новую карту мира, принятую ООН. Речь идёт о претензиях Токио из-за того, что Курильские острова на карте отмечены как территория России.

«Мы не собираемся это комментировать», — заявил Песков в интервью ИС «Вести».

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Ранее японские политики выразили недовольство отображением границ на карте ООН и заявили о необходимости пересмотра этого вопроса. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и островов Хабомаи, называя их «своими северными территориями». Один из создателей проекции Том Паттерсон сообщил, что в японской версии карты цвет островов изменят. В англоязычном варианте их продолжат обозначать цветом России.

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Андрей Бражников
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