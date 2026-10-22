Песков не стал раскрывать сферу работы Трутнева в Кремле

В Кремле пока не раскрывают, какие направления будет курировать Юрий Трутнев на посту помощника президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что информация появится после распределения обязанностей в АП.

«Сообщим, когда будут внесены корректировки в распределение обязанностей в Администрации», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал о назначении Юрия Трутнева помощником президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. До этого Трутнев с 2013 года занимал посты вице-премьера и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.