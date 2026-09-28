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Опубликовано 28 сентября, 09:39

Песков: Необходимо исключить планы «сокрушительных ударов по РФ за 40 дней»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия должна обеспечить собственную безопасность так, чтобы никто не мог объявлять о планах нанесения «сокрушительного удара» по стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы должны гарантировать свою безопасность, должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять о планах по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева», — сказал представитель Кремля.

По его словам, обеспечение безопасности страны относится к национальным интересам России. При этом Песков сослался на ранее прозвучавшие заявления Владимира Путина, назвав их «весьма и весьма исчерпывающими».

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Ранее Life.ru писал, что Песков назвал заявления Зеленского об ударах по российской энергетике продолжением курса на эскалацию. Тогда представитель Кремля также напомнил о «плане на 40 дней».

Больше новостей о ходе боевых действий и безопасности России — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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