Песков: Необходимо исключить планы «сокрушительных ударов по РФ за 40 дней»

Россия должна обеспечить собственную безопасность так, чтобы никто не мог объявлять о планах нанесения «сокрушительного удара» по стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы должны гарантировать свою безопасность, должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять о планах по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева», — сказал представитель Кремля.

По его словам, обеспечение безопасности страны относится к национальным интересам России. При этом Песков сослался на ранее прозвучавшие заявления Владимира Путина, назвав их «весьма и весьма исчерпывающими».

Ранее Life.ru писал, что Песков назвал заявления Зеленского об ударах по российской энергетике продолжением курса на эскалацию. Тогда представитель Кремля также напомнил о «плане на 40 дней».