Песков: Новые контакты Путина и Вучича пока не планируются
Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Новые контакты президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича пока не запланированы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока каких-то конкретных планов нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Поводом для комментария стало заявление Александра Вучича о намерении досрочно покинуть пост президента Сербии. Он рассчитывает подать в отставку 25 или 26 сентября, сразу после возвращения из Нью-Йорка, где примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. После ухода с должности сербский лидер собирается включиться в предвыборную кампанию как обычный гражданин. Соответствующие планы Вучич подтвердил 11 сентября. Последний подтверждённый телефонный разговор Путина и Вучича состоялся 30 марта. Тогда о контакте двух лидеров также сообщил Песков.
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