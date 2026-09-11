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Опубликовано 11 сентября, 14:53

Песков: Новые контакты Путина и Вучича пока не планируются

Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Новые контакты президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича пока не запланированы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока каких-то конкретных планов нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

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Поводом для комментария стало заявление Александра Вучича о намерении досрочно покинуть пост президента Сербии. Он рассчитывает подать в отставку 25 или 26 сентября, сразу после возвращения из Нью-Йорка, где примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. После ухода с должности сербский лидер собирается включиться в предвыборную кампанию как обычный гражданин. Соответствующие планы Вучич подтвердил 11 сентября. Последний подтверждённый телефонный разговор Путина и Вучича состоялся 30 марта. Тогда о контакте двух лидеров также сообщил Песков.

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Юрий Лысенко
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