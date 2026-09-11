Вучич уйдёт в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдёт в отставку 25-26 сентября после возвращения с Генассамблеи ООН. Пост он занял в 2017 году.

«Сразу же по возвращении из Нью-Йорка — это будет 25 или 26 сентября — я подам в отставку и буду вести предвыборную кампанию как рядовой гражданин. Закон этого от меня не требует, но такова моя воля», — сказал глава государства на пресс-конференции.

Вучич добавил, что ни один из его предшественников так не поступал.

Напомним, ранее стало известно, что Вучич готовится покинуть пост президента Сербии. Он может продолжить политическую карьеру во главе правительства. Второй президентский срок политика истекает в 2027 году, а баллотироваться на третий подряд срок ему не позволяет Конституция страны. 9 сентября Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября, хотя очередное голосование ожидалось только в 2027-м.

Правящая Сербская прогрессивная партия уже выдвинула Вучича кандидатом на пост премьер-министра в случае победы. Таким образом, речь идёт не об уходе Вучича из политики, а о возможном переходе из президентского кресла обратно в премьерское, которое он уже занимал в 2014–2017 годах.

Вучич стал президентом Сербии 1 июня 2017 года, сменив на посту Томислава Николича. Ранее стало известно, кто может стать главой страны после Вучича.