Песков об отношениях с Сербией после выборов: Танго танцуют вдвоём

Россия намерена и дальше развивать отношения с Сербией, однако для этого необходима готовность обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отвечал на вопрос, будет ли Москва пересматривать сотрудничество с Белградом с учётом планов победившего студенческого движения по европейской интеграции.

«Мы же, в свою очередь, и дальше намерены способствовать развитию отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоём», — сказал Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах 25 октября. По предварительным данным, победу одерживает оппозиционный «Студенческий список».