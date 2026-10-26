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Регион
Опубликовано 26 октября, 12:55

Песков об отношениях с Сербией после выборов: Танго танцуют вдвоём

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Россия намерена и дальше развивать отношения с Сербией, однако для этого необходима готовность обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отвечал на вопрос, будет ли Москва пересматривать сотрудничество с Белградом с учётом планов победившего студенческого движения по европейской интеграции.

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«Мы же, в свою очередь, и дальше намерены способствовать развитию отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоём», — сказал Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах 25 октября. По предварительным данным, победу одерживает оппозиционный «Студенческий список».

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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