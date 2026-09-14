В Кремле прокомментировали череду публикаций в ведущих западных средствах массовой информации, где за последние дни всё чаще утверждается, что Украина проигрывает текущее противостояние с Российской Федерацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли такие заявления запоздалым «отрезвлением» или новой тактической уловкой Запада, подчеркнул, что любые прежние нарративы о способности Киева противостоять России изначально строились на фундаментальной ошибке.

По словам официального представителя Кремля, надежды на военный потенциал Украины никогда не имели под собой реальных оснований.

«И ранее тоже было бы большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется», — заявил Песков.

В российских внешнеполитических кругах не раз отмечали, что нарастающий пессимизм западных обозревателей лишь отражает реальную обстановку в зоне боевых действий, несмотря на продолжающиеся попытки отдельных политиков игнорировать фактическое положение дел.

До этого Песков заявил, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации демонстрируют стабильное продвижение вперед в зоне спецоперации. По словам официального представителя Кремля, текущее развитие событий на линии соприкосновения наглядно и не вызывает сомнений у профессионального аналитического сообщества. Российские бойцы методично улучшают тактическое положение и развивают инициативу на ключевых участках.