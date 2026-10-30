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Опубликовано 30 октября, 21:19

Песков объяснил, почему обучение студентов из Африки важно для России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Обучение африканских студентов в российских вузах помогает укреплять долгосрочные отношения России со странами континента. Многие выпускники впоследствии занимают руководящие должности на родине, сохраняя связь со страной, в которой получили образование. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в комментарии ИС «Вести».

«Если человек учился в стране, он на всю жизнь что-то да будет об этой стране помнить, хранить. А многие из этих студентов потом станут руководителями стран, руководителями компаний, ведомств, президентами», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, годы учёбы способствуют формированию культурной близости между государствами. Такой подход он назвал общемировой практикой, позволяющей поддерживать контакты между странами не только на официальном уровне, но и благодаря личным связям выпускников.

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Президент Ганы Махама заявил, что Россия всегда была на стороне Африки

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал подготовку специалистов из Африки выгодной для самой России. По словам президента, выпускники российских университетов применяют полученные знания на родине и впоследствии становятся партнёрами Москвы, помогая развивать сотрудничество между странами.

Больше новостей о международных отношениях и сотрудничестве России с африканскими государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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