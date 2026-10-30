Обучение африканских студентов в российских вузах помогает укреплять долгосрочные отношения России со странами континента. Многие выпускники впоследствии занимают руководящие должности на родине, сохраняя связь со страной, в которой получили образование. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в комментарии ИС «Вести».

«Если человек учился в стране, он на всю жизнь что-то да будет об этой стране помнить, хранить. А многие из этих студентов потом станут руководителями стран, руководителями компаний, ведомств, президентами», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, годы учёбы способствуют формированию культурной близости между государствами. Такой подход он назвал общемировой практикой, позволяющей поддерживать контакты между странами не только на официальном уровне, но и благодаря личным связям выпускников.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал подготовку специалистов из Африки выгодной для самой России. По словам президента, выпускники российских университетов применяют полученные знания на родине и впоследствии становятся партнёрами Москвы, помогая развивать сотрудничество между странами.