Президент Ганы Махама заявил, что Россия всегда была на стороне Африки
Владимир Путин и Джон Драмани Махама. Обложка © «Макс» / Кремль. Новости
Россия на протяжении десятилетий помогала африканским государствам преодолевать трудности и поддерживала их независимость. Об этом президент Ганы Джон Драмани Махама заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Он поблагодарил Москву за многолетнее сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.
«Россия всегда была на стороне Африки и помогала ей преодолевать сложные времена», — подчеркнул Махама.
В качестве одного из примеров такой поддержки президент Ганы привёл помощь во время пандемии коронавируса. Он напомнил, что Россия поставляла африканским странам вакцину «Спутник V», и выразил признательность за содействие в борьбе с ковидом.
Махама также обратился к истории двусторонних отношений. По его словам, Москва одной из первых признала независимость Ганы, после чего сотрудничество между государствами продолжало укрепляться.
Отдельно африканский лидер отметил значение третьего саммита Россия — Африка, который состоялся в Москве 28–29 октября. Он выразил уверенность, что встреча позволит углубить взаимодействие России со странами континента и откроет дополнительные возможности для совместных проектов.
Ранее Life.ru рассказывал о третьем саммите Россия — Африка, который прошёл в Москве 28–29 октября. В мероприятии участвовали представители десятков государств континента. По итогам форума стороны приняли совместную декларацию и согласовали план действий до 2029 года, предусматривающий расширение экономического, научного и гуманитарного сотрудничества.
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