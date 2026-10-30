Президент Ганы Махама заявил, что Россия всегда была на стороне Африки

Россия на протяжении десятилетий помогала африканским государствам преодолевать трудности и поддерживала их независимость. Об этом президент Ганы Джон Драмани Махама заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Он поблагодарил Москву за многолетнее сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

«Россия всегда была на стороне Африки и помогала ей преодолевать сложные времена», — подчеркнул Махама.

В качестве одного из примеров такой поддержки президент Ганы привёл помощь во время пандемии коронавируса. Он напомнил, что Россия поставляла африканским странам вакцину «Спутник V», и выразил признательность за содействие в борьбе с ковидом.

Махама также обратился к истории двусторонних отношений. По его словам, Москва одной из первых признала независимость Ганы, после чего сотрудничество между государствами продолжало укрепляться.

Отдельно африканский лидер отметил значение третьего саммита Россия — Африка, который состоялся в Москве 28–29 октября. Он выразил уверенность, что встреча позволит углубить взаимодействие России со странами континента и откроет дополнительные возможности для совместных проектов.