Проблемы россиян должны решаться в рамках постоянно действующей системы, а не только благодаря личному вмешательству президента. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему формат прямой линии с Владимиром Путиным не работает круглый год, в беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

«Круглый год очень трудно решать вопросы каждого гражданина», — отметил представитель Кремля. По его словам, задача властей заключается в создании механизма, позволяющего решать такие проблемы без ручного управления.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся 10 декабря в 12:00 мск. Направить обращение можно через сайт москва-путину.рф, мобильное приложение, СМС или ММС на номер 0-40-40 либо по телефону 8-800-200-40-40.