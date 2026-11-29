Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным призвана не только помочь конкретным гражданам, но и выстроить систему решения их проблем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля объяснил, почему формат прямой линии не действует на протяжении всего года. По его словам, задача властей заключается в том, чтобы вопросы россиян решались без необходимости вмешательства президента в каждый отдельный случай.

«Круглый год очень трудно решать вопросы каждого гражданина. И как раз задача власти — не в ручном режиме решать вопросы каждого гражданина, а создать систему, которая будет позволять этим проблемам решаться», — подчеркнул Песков.

В этом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря. Она традиционно объединит прямую линию с россиянами и большую пресс-конференцию главы государства. Приём обращений стартовал 27 ноября.