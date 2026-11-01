Разговор с европейскими политиками, которые продолжают требовать стратегического поражения России, сейчас невозможен. Именно такой позицией Брюсселя объясняется отсутствие Евросоюза за столом переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Представитель Кремля противопоставил подходу руководства ЕС недавнюю инициативу президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, которые самостоятельно вышли на контакт с Владимиром Путиным.

«Сейчас мы видим двоих лидеров, которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России», — пояснил Песков.

По его словам, при сохранении такой позиции конструктивное общение с европейскими структурами невозможно. При этом отдельные государства, готовые к прямому диалогу, продолжают взаимодействовать с Москвой.

Телефонные переговоры Путина со Стуббом и Стёре состоялись 27 октября. Европейские лидеры выступали от имени своих стран, а не Евросоюза. В ходе беседы обсуждались украинское урегулирование и предстоящие переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Участие представителей ЕС в ближайшем раунде не предусмотрено, хотя Кремль не исключает их подключения позднее.

Между тем попытки Европы выбрать единого переговорщика с Москвой уже обернулись внутренними разногласиями. Как писал Life.ru со ссылкой на The Guardian, Дания раскритиковала звонок Стубба и Стёре за отсутствие согласования, а шведский премьер пожаловался, что его даже не предупредили. При этом общего представителя для контактов с Кремлём европейские страны так и не назначили.

Сам Стубб, впрочем, оценил разговор совершенно иначе. Финский президент назвал его поворотным моментом для своей страны. По его словам, Хельсинки впервые получил возможность напрямую услышать позицию Москвы и передать российскому лидеру сообщения Киева. Причём инициатива звонка, как утверждает Стубб, была предварительно согласована с Украиной и США.