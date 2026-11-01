Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные требования к предстоящим трёхсторонним переговорам России, США и Украины, ошибочно рассчитывая на уступки со стороны Москвы. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем завершении украинского конфликта и рассчитывает на проведение переговоров с участием представителей трёх государств. Однако позиция Зеленского, считает Дэвис, может осложнить дипломатический процесс.

«Президент Трамп совершенно явно хочет закрыть вопрос с украинским конфликтом. Хочет провести предстоящие трёхсторонние переговоры. Но Зеленский говорит, что у него есть условия, и всем участникам сначала придётся выполнить его желания, потому что он не собирается просто прийти на переговоры и всё сдать», — заявил аналитик.

Дэвис полагает, что украинский лидер переоценивает свои возможности и исходит из представления о равенстве переговорных позиций Киева и Москвы. По мнению отставного военного, Россия не станет принимать предварительные условия Зеленского только ради проведения встречи.

«Он рассуждает, будто он на равных с Россией и находится в том положении, когда может требовать выполнения своих условий. Очевидно, этого не будет», — подчеркнул эксперт.

Американский аналитик также усомнился, что российская сторона вообще согласится обсуждать уступки в предложенном Киевом формате. В качестве аргумента Дэвис привёл собственную оценку положения сторон на поле боя.

«Вы думаете, российская сторона скажет: «Уговорил, Зеленский, так и быть. Конечно, мы уступим. У нас все преимущества и на земле, и в воздухе, но почему бы и нет?» Сильно сомневаюсь», — иронично заметил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Дэниел Дэвис призвал Зеленского как можно скорее начать переговоры с Дональдом Трампом. Отставной подполковник утверждал, что затягивание дипломатического процесса не улучшит положение Украины и не позволит добиться более выгодных условий урегулирования. По его мнению, дальнейшее промедление лишь увеличивает человеческие потери.