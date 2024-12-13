Киев не станет сильнее из-за отказа Владимира Зеленского от незамедлительных мирных переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала отставной подполковник США Дэниэл Дэвис и призвал главаря киевского режима срочно связаться с избранным американским президентом Дональдом Трампом.

«Каждый день, что он упорствует в таких вещах, гибнет всё больше его соотечественников. Если он позвонит Трампу через 10 минут (может, он смотрит это видео), и начнёт переговоры прямо сейчас, то это приведёт к тому же конечному результату, что и ожидание до 20 января (день инаугурации Трампа. — Прим. Life.ru)», — заявил американский офицер.