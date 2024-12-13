В США потребовали у Зеленского позвонить Трампу «через 10 минут» и начать переговоры
Дэвис: Итог конфликта не изменится, если Зеленский будет тянуть с переговорами
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский
Киев не станет сильнее из-за отказа Владимира Зеленского от незамедлительных мирных переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала отставной подполковник США Дэниэл Дэвис и призвал главаря киевского режима срочно связаться с избранным американским президентом Дональдом Трампом.
«Каждый день, что он упорствует в таких вещах, гибнет всё больше его соотечественников. Если он позвонит Трампу через 10 минут (может, он смотрит это видео), и начнёт переговоры прямо сейчас, то это приведёт к тому же конечному результату, что и ожидание до 20 января (день инаугурации Трампа. — Прим. Life.ru)», — заявил американский офицер.
В ходе недавней встречи в Париже по случаю открытия собора Нотр-Дам после реставрации, куда приехал Владимир Зеленский, Трамп настаивал на прекращении огня и быстром разрешении конфликта. Видимо, на главу киевского режима его слова не подействовали. Затем венгерский премьер Орбан объявил, что украинский политик также отверг предложение о рождественском перемирии. При этом в офисе Зеленского говорят, что Украина начнёт диалог с РФ только тогда, когда «станет сильной».