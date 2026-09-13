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Опубликовано 13 сентября, 09:15

Песков объяснил работу Путина без выходных плотным графиком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работа президента России Владимира Путина без выходных не является новым постоянным режимом. Причиной стал совпавший по времени плотный график международных контактов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это такое стечение обстоятельств», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков подтвердил, что в последние несколько недель рабочая программа российского лидера остаётся особенно насыщенной, однако специально такой график не составлялся — это стечение обстоятельств.

Путин и Токаев провели неформальную встречу на саммите БРИКС
Путин и Токаев провели неформальную встречу на саммите БРИКС

За два дня в Индии Путин провёл семь отдельных встреч с главами государств и представителями международных структур. Переговорный марафон завершился беседой с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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Александр Юнашев
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