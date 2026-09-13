Песков объяснил работу Путина без выходных плотным графиком

Работа президента России Владимира Путина без выходных не является новым постоянным режимом. Причиной стал совпавший по времени плотный график международных контактов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это такое стечение обстоятельств», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков подтвердил, что в последние несколько недель рабочая программа российского лидера остаётся особенно насыщенной, однако специально такой график не составлялся — это стечение обстоятельств.

За два дня в Индии Путин провёл семь отдельных встреч с главами государств и представителями международных структур. Переговорный марафон завершился беседой с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.