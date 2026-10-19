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Опубликовано 19 октября, 18:44

Песков объяснил усиление роли Минфина перестановками в правительстве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Необходимость сохранить устойчивость российской экономики стала одной из причин усиления роли Министерства финансов в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение назначить Антона Силуанова вице-премьером с сохранением должности главы Минфина.

По словам представителя Кремля, в нынешних экономических условиях особое значение приобретают контроль за государственными расходами и соблюдение бюджетной дисциплины. Именно поэтому финансовому ведомству отводится более заметное место в системе управления.

«Минфин в любой стране — это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что кадровые изменения не означают каких-либо чрезвычайных процессов внутри кабинета министров. Ротация руководителей, по его словам, является обычной практикой, позволяющей корректировать работу правительства в зависимости от текущих задач.

Инициатором перестановок выступил премьер-министр Михаил Мишустин. После встречи с Владимиром Путиным он направил в Государственную думу предложения по новым назначениям, включая создание совмещённой должности заместителя председателя правительства — министра финансов.

Песков подчеркнул, что глава кабмина продолжает исполнять свои обязанности и самостоятельно предлагает изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы правительства.

Окончательно кадровые решения будут оформлены после предусмотренных законодательством процедур. До этого действующие руководители продолжат выполнять свои обязанности.

Песков: Вице-премьеры продолжат работать до кадровых указов Путина
Песков: Вице-премьеры продолжат работать до кадровых указов Путина

Предложения Мишустина затрагивают сразу несколько руководящих должностей в правительстве. Помимо Антона Силуанова, статус вице-премьера может получить нынешний министр транспорта Андрей Никитин. На должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Кроме того, обсуждается замена Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Полина Никифорова
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