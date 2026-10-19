Песков объяснил усиление роли Минфина перестановками в правительстве

Необходимость сохранить устойчивость российской экономики стала одной из причин усиления роли Министерства финансов в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение назначить Антона Силуанова вице-премьером с сохранением должности главы Минфина.

По словам представителя Кремля, в нынешних экономических условиях особое значение приобретают контроль за государственными расходами и соблюдение бюджетной дисциплины. Именно поэтому финансовому ведомству отводится более заметное место в системе управления.

«Минфин в любой стране — это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что кадровые изменения не означают каких-либо чрезвычайных процессов внутри кабинета министров. Ротация руководителей, по его словам, является обычной практикой, позволяющей корректировать работу правительства в зависимости от текущих задач.

Инициатором перестановок выступил премьер-министр Михаил Мишустин. После встречи с Владимиром Путиным он направил в Государственную думу предложения по новым назначениям, включая создание совмещённой должности заместителя председателя правительства — министра финансов.

Песков подчеркнул, что глава кабмина продолжает исполнять свои обязанности и самостоятельно предлагает изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы правительства.

Окончательно кадровые решения будут оформлены после предусмотренных законодательством процедур. До этого действующие руководители продолжат выполнять свои обязанности.

Предложения Мишустина затрагивают сразу несколько руководящих должностей в правительстве. Помимо Антона Силуанова, статус вице-премьера может получить нынешний министр транспорта Андрей Никитин. На должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Кроме того, обсуждается замена Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.