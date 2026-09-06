Песков объяснил выбор Кремлёвского дворца для встречи с делегацией США

Выбор Большого Кремлевского дворца для встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером был продиктован желанием российского лидера проявить гостеприимство и показать красоту исторической резиденции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у Путина сложились «очень добрые отношения» с американскими представителями, которые, в свою очередь, с симпатией относятся к России.

«И, конечно, показать им большую часть нашей истории и современности. Одновременно это желание просто проявить гостеприимство», — сказал Песков.

Белый дом ранее сообщил, что во время встречи в Москве обсуждались «существенные планы» по Украине и конкретные дальнейшие шаги для продвижения мирного урегулирования. При этом в Вашингтоне отметили, что о результатах переговоров стороны расскажут позднее.