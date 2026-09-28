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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:27

Песков: Отношения РФ и Сербии выше, чем между отдельными лидерами

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Отношения России и Сербии не зависят от отдельных политических фигур и продолжат развиваться после ухода Александра Вучича с поста президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия Москвы с будущим руководством балканской республики.

«Безусловно, отношения между РФ и Сербией стоят гораздо выше, чем отношения между отдельными персоналиями, поэтому убеждены, что отношения получат конструктивное развитие во всех областях», — сказал представитель Кремля.

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Накануне Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии. Политик занимал эту должность с 2017 года, а до этого возглавлял сербское правительство. После его ухода в стране должна начаться процедура досрочных президентских выборов, при этом сам Вучич намерен продолжить политическую карьеру и участвовать в парламентской кампании.

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