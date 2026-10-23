Оценить целесообразность присутствия на переговорах по Украине европейского представителя можно будет после того, как станет ясна сама позиция Брюсселя. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

«Это зависит от той позиции, с которой европейцы могли бы принимать в этом участие», — подчеркнул он. Сейчас Европа открыто гооврит о необходимости продолжать боевые действия и накачивает Киев оружием.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники написала, что европейские страны обсуждают кандидатуры пяти политиков, которые могли бы представлять их интересы на переговорах с Россией по Украине. В Брюсселе пока не определились, кто получит соответствующие полномочия. Среди претендентов издание называет премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президента Чехии Петра Павела. В список также вошли глава Правительства Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.