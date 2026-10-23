«Лучшим не будет никто»: Политолог оценил пятёрку переговорщиков от ЕС и выбрал самого влиятельного

Европейскую переговорную группу для диалога с Россией может возглавить генсек НАТО Марк Рютте, хотя его имя осталось за пределами обсуждаемого списка кандидатов. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал политолог-европеист Вадим Трухачёв. По его мнению, рассчитывать на удобного для Москвы собеседника не стоит.

Политолог оценил пятёрку вероятных переговорщиков, которую назвало издание Politico. Среди возможных участников — президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. Однако Трухачёв уверен, что главный в этой пятёрке так и остался неназванным.

«Одного кандидата забыли везде указать, причем главного — Рютте. Именно он и будет возглавлять всю эту группу, как я думаю», — заявил эксперт.

Трухачёв объясняет свой выбор политическим влиянием генсека НАТО. По оценке собеседника, Рютте много лет координирует антироссийскую политику и обладает наибольшим аппаратным весом среди европейских политиков.

При этом политолог допускает, что Европу будет представлять целая группа. Её состав, по его прогнозу, постараются сбалансировать сразу по нескольким признакам.

«Принцип будет такой: должны быть представители разных частей Европы, разных языковых групп и разных политических сил», — пояснил Трухачёв.

Помимо Рютте, он ожидает увидеть президента Финляндии Александра Стубба и президента Чехии Петра Павела. Первого эксперт рассматривает как представителя консерваторов и страны, непосредственно граничащей с Россией. Второго — как представителя славянской части Европы и генерала, знакомого с военной стороной обсуждаемых вопросов.

Ещё одним возможным участником Трухачёв назвал председателя Европейского совета Антониу Кошту — представителя институтов ЕС, романской части Европы и левых сил. Участие премьера Италии Джорджи Мелони он считает менее определённым: по его мнению, евроскептикам могут не доверить такую роль.

Главу правительства Дании Метте Фредериксен политолог, напротив, не ожидает увидеть в группе, несмотря на выросшее, по его оценке, влияние.

«На наше счастье, потому что она тоже подняла аппаратный вес в последние годы. Дания — предельно антироссийская страна, но слишком много там было бы представителей Северной Европы», — высказался он.

Также собеседник допустил участие бывшего канцлера Австрии Карла Нехаммера, напомнив о его визите в Россию после начала СВО. Если же состав окажется шире круга представителей ЕС, Трухачёв допускает появление премьер-министра Канады Марка Карни.

Однако ни одну из обсуждаемых фигур эксперт не считает благоприятным выбором для российской стороны.

«Для нас лучшим не будет никто. Таких не назначат, об этом даже мечтать не придется. От европейской стороны, кого бы ни назначили, стоит ожидать того, что они будут предъявлять нам жесткий ультиматум и грозить всевозможными карами, вплоть до полного изъятия государственного имущества и активов российских компаний и частных лиц», — считает Трухачёв.