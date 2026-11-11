Песков отверг связи России с арестованным за шпионаж в Британии военным США
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Россия не имеет никакого отношения к задержанию американского военнослужащего в Великобритании, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. В Кремле также заявили, что не располагают сведениями об обстоятельствах произошедшего. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Этот арест никак не касается нас», — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что российской стороне неизвестны причины задержания, и Москва не причастна к действиям, которые расследуют британские правоохранители.
Ранее в Великобритании сотрудники контртеррористической полиции задержали 41-летнего военнослужащего американской армии. Мужчину подозревают в нарушении законодательства о национальной безопасности, в том числе в возможной передаче секретных сведений и содействии иностранной разведке. По версии британских властей, американский военный якобы мог шпионить для России.