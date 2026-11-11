Россия не имеет никакого отношения к задержанию американского военнослужащего в Великобритании, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. В Кремле также заявили, что не располагают сведениями об обстоятельствах произошедшего. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот арест никак не касается нас», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что российской стороне неизвестны причины задержания, и Москва не причастна к действиям, которые расследуют британские правоохранители.