В Великобритании задержали 41-летнего военнослужащего армии США по подозрению в шпионаже в пользу России. Операцию провели британские контртеррористические подразделения при содействии американских спецслужб, сообщает Reuters со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Мужчину задержали 10 ноября в районе города Глостер на западе Англии. Его подозревают в нарушении двух статей закона о национальной безопасности Великобритании от 2023 года, предусматривающих ответственность за получение или разглашение защищённой информации и содействие иностранной разведке.

«Страна, с которой связаны подозрения, — Россия», — уточнили в Скотленд-Ярде.

В рамках расследования полицейские проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Задержанный находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона. Его имя и сведения о предполагаемой передаче секретных данных пока не раскрываются.

К расследованию привлечены британская контрразведка МИ-5, профильные подразделения Минобороны Великобритании, представители американских вооружённых сил и ФБР. Директор бюро Кэш Пател назвал подозрения в шпионаже крайне тревожными как для США, так и для их союзников.

В Скотленд-Ярде отдельно подчеркнули, что это дело не связано с другими расследованиями, которые ведёт контртеррористическая полиция британской столицы.