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Опубликовано 19 октября, 05:18

Песков ответил, когда премьер Индии Моди посетит Россию

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © kremlin.ru

Россия не ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди до конца 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, визит политика, скорее всего, состоится уже в следующем году.

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Ранее Life.ru писал, что Турция ждёт визита Путина для обсуждения двусторонних отношений. Анкара заинтересована в дальнейших прямых переговорах с Москвой, указали в турецком правительстве.

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Артур Лапсаков
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