Песков ответил, когда премьер Индии Моди посетит Россию

Россия не ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди до конца 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, визит политика, скорее всего, состоится уже в следующем году.