Песков ответил, когда премьер Индии Моди посетит Россию
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © kremlin.ru
Россия не ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди до конца 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит ТАСС, визит политика, скорее всего, состоится уже в следующем году.
Ранее Life.ru писал, что Турция ждёт визита Путина для обсуждения двусторонних отношений. Анкара заинтересована в дальнейших прямых переговорах с Москвой, указали в турецком правительстве.