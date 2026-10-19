Турция ждёт визита Путина для обсуждения двусторонних отношений

Турция по-прежнему рассчитывает принять президента России Владимира Путина с визитом. Приглашение, которое российскому лидеру ранее направил лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает действовать. Об этом сообщил источник в турецком правительстве.

«Приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину посетить Турцию остаётся открытым», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

По его словам, Анкара заинтересована в дальнейших прямых переговорах с Москвой. Турецкие власти намерены продолжать обсуждение двусторонних отношений и региональных вопросов.

Одновременно остаётся открытым вопрос с визитом Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в американском Майами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие российского лидера в предстоящей встрече G20. По его словам, Кремль пока не принял окончательного решения о личном присутствии Путина на саммите.