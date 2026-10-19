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Регион
Опубликовано 19 октября, 03:38

Турция ждёт визита Путина для обсуждения двусторонних отношений

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru

Турция по-прежнему рассчитывает принять президента России Владимира Путина с визитом. Приглашение, которое российскому лидеру ранее направил лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает действовать. Об этом сообщил источник в турецком правительстве.

«Приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину посетить Турцию остаётся открытым»,приводит комментарий источника РИА «Новости».

По его словам, Анкара заинтересована в дальнейших прямых переговорах с Москвой. Турецкие власти намерены продолжать обсуждение двусторонних отношений и региональных вопросов.

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Одновременно остаётся открытым вопрос с визитом Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в американском Майами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие российского лидера в предстоящей встрече G20. По его словам, Кремль пока не принял окончательного решения о личном присутствии Путина на саммите.

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Лия Мурадьян
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