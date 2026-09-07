Песков: Пашинян может посетить Москву в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию до конца года, причём его визит может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что визит армянского премьера в Москву действительно готовится. При этом конкретные сроки поездки стороны ещё не согласовали.

«Уже в ближайшее время. Точных сроков пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном визите.

Пресс-секретарь российского лидера отдельно уточнил, что поездка Пашиняна состоится именно в 2026 году. Других деталей о программе визита и возможной повестке переговоров пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления Никола Пашиняна о российской военной базе в Армении. Поводом стали неоднозначные высказывания армянского премьера о будущем российского военного присутствия в стране. Захарова ответила премьеру цитатой из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Вы мужчина или женщина», указав на противоречивость позиций армянского руководства.