Песков: Пашинян в ближайшее время посетит Москву
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву. Конкретные даты поездки пока не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока даты не согласованы, есть понимание, что такой визит состоится в ближайшее время», — сказал представитель Кремля.
Ранее Life.ru писал, что Москва и Ереван пока не определили точные даты визита Пашиняна. До этого президент Владимир Путин пригласил армянского премьера в Москву во время встречи в Бишкеке, а тот принял приглашение. В Кремле отмечали, что стороны планируют продолжить обсуждение двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество и внешнеполитические вопросы.
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