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Опубликовано 24 сентября, 09:51

Песков: Пашинян в ближайшее время посетит Москву

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву. Конкретные даты поездки пока не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока даты не согласованы, есть понимание, что такой визит состоится в ближайшее время», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Life.ru писал, что Москва и Ереван пока не определили точные даты визита Пашиняна. До этого президент Владимир Путин пригласил армянского премьера в Москву во время встречи в Бишкеке, а тот принял приглашение. В Кремле отмечали, что стороны планируют продолжить обсуждение двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество и внешнеполитические вопросы.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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