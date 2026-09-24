Песков: Пашинян в ближайшее время посетит Москву

«Пока даты не согласованы, есть понимание, что такой визит состоится в ближайшее время», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru писал, что Москва и Ереван пока не определили точные даты визита Пашиняна. До этого президент Владимир Путин пригласил армянского премьера в Москву во время встречи в Бишкеке, а тот принял приглашение. В Кремле отмечали, что стороны планируют продолжить обсуждение двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество и внешнеполитические вопросы.