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Опубликовано 9 сентября, 12:56

Песков заявил, что сроки визита Пашиняна в Россию пока не определены

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Точные сроки визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ещё нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, понятны ли уже даты поездки армянского премьера.

О предстоящем визите стало известно после недавней встречи Владимира Путина и Пашиняна в Бишкеке. Российский президент пригласил армянского премьера в Москву, а тот принял предложение.

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Ранее Песков говорил, что поездка должна состояться в ближайшее время и до конца года. Конкретные даты стороны намерены согласовать по дипломатическим каналам с учётом рабочих графиков. Одной из основных тем будущих переговоров станет дальнейшее направление развития Армении, включая отношения страны с Евросоюзом и её участие в ЕАЭС. Стороны также планируют обсудить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна на саммите ШОС. Армянский премьер оказался единственным, кто говорил не на русском языке.

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Никита Никонов
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