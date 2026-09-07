«Хитрый лис»: Политолог рассказал о возможных встречах Пашиняна в России

Во время визита в Россию премьер-министр Армении Никол Пашинян может встретиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Также не исключены переговоры с членами Евразийской экономической комиссии и по линии ОДКБ. Такое мнение выразил политолог Юрий Самонкин.

По его словам, встречи должны помочь определить политический курс Армении. Стремление Пашиняна вступить в Евросоюз, считает эксперт, может оставить страну без экономического развития — Армения рискует повторить путь Грузии и Украины, которые разорвали партнёрство с Россией и годами ждут членства в ЕС.

«Без евразийского экономического рынка Армения в целом обречена на политический провал», — пояснил Самонкин в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что Москва заинтересована узнать дальнейшие планы Еревана по участию в совместных военных учениях и работе в рамках ОДКБ.

«Пашинян — хитрый лис. Он сейчас сидит на двух стульях и полностью не может определиться», — сказал политолог.

Армения в настоящее время находится на перепутье, одновременно углубляя отношения с Европейским Союзом и сохраняя членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). На первом саммите Армения-ЕС в мае 2026 года стороны подтвердили курс на сближение, договорились об инвестициях в размере €2.5 млрд и сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, а также о прогрессе в либерализации визового режима. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Однако Ереван одновременно заявляет о сохранении членства в ЕАЭС, что вызывает озабоченность Москвы: российская сторона неоднократно указывала на несовместимость одновременного членства в ЕС и ЕАЭС и призывала Армению провести референдум для определения дальнейшего пути.